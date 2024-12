"Tu ne comprends rien au football" : échanges très tendus entre John Textor et le président du PSG !

Le propriétaire du RWDM et de l'OL, John Textor, ne partira pas en vacances avec Nasser Al-Khelaïfi, patron du Paris Saint-Germain. Les deux hommes se sont échangés des messages peu amènes.

Quand John Textor quittera le monde du football, il ne s'y sera probablement pas fait énormément d'amis pour la vie. En France en tout cas, sa personnalité semble cliver, et les autres dirigeants de Ligue 1 n'en sont pas fans, surtout celui du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, à en croire des révélations faites par le quotidien L'Equipe.

Textor, propriétaire de l'Olympique Lyonnais, a déjà publiquement et à plusieurs reprises pointé du doigt ce qu'il estime être une influence néfaste du PSG sur l'attractivité du produit qu'est le football français, particulièrement lors des négociations des droits télévisés. Et en privé aussi, l'homme fort de l'OL et du RWDM s'est écharpé avec son homologue parisien.

Les propos de Textor dans Globo, un média brésilien, au sujet des "dépenses effrénées et sans restrictions" du PSG avaient déjà amené Victoriano Melero, directeur exécutif du club parisien, à écrire une lettre à l'OL concluant qu'ils ne "perdraient plus de temps à décortiquer les failles et les contradictions de vos attaques sauvages contre le PSG" compte tenu de la propre situation financière du club rhodanien.

Mais via SMS, c'est à titre personnel que Nasser et Textor se sont pris la tête : J’ai besoin de te parler à propos de la situation des droits télé. Je suis tenu au courant via Laurent (Prud’homme, directeur général de l’OL, ndr), mais j’aimerais avoir de tes nouvelles directement sur quelques sujets", écrivait John Textor au président du PSG.

"Ton gars ne comprend vraiment rien aux droits télés, sache-le. Bonne journée", répondait sèchement Nasser Al-Khelaïfi, avant d'ajouter : "Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c’est la dernière fois que je te laissais me parler".

John Textor avait alors répondu au Qatarien, lui assurant que le PSG "détruisait l'attractivité de la Ligue 1" et l'interpellant sur l'insert, en plein match de l'OL, d'une publicité pour le club parisien sur beIN sport. Une entreprise qatari, ce qui pousse souvent Textor à souligner un conflit d'intérêts. "Tu ne comprends rien au football, je perds mon temps à te parler", avait rétorqué Al-Khelaïfi. "Tu perdras partout où tu iras". De bon augure avant PSG-OL ce dimanche...