🎥 Michy Batshuayi égalise à la dernière minute pour Galatasaray dans un scénario complètement dingue

Décidément, ce lundi réussit aux joueurs belges en Turquie. Après le but et la passe décisive de Dries Mertens, c'est au tour de Michy Batshuayi d'être doublement décisif.

Monté au jeu à la 59e minute à la place d'Elias Jelert, l'attaquant belge a d'abord permis à son équipe, qui était menée 2-3, d'égaliser. Le Diable Rouge a parfaitement frappé son penalty. Le contre-pied est parfait, Uğurcan Çakır ne peut rien faire.

