Un ancien arbitre est clair : Anderlecht a été floué au Stayen

Ce dimanche, à la 67e minute de jeu, Zanka a été exclu pour une faute en tant que dernier homme sur la pelouse du Stayen. Une carte rouge incompréhensible.

Ce lundi, l'une des phases inévitablement révisées par l'habituel Under Review avec Jonathan Lardot sera l'expulsion de Mathias Jorgensen pour son tacle sur Ferrari. Un carton rouge vivement critiqué par David Hubert, et avec lequel Serge Gumienny, ancien arbitre, n'est pas d'accord non plus.

"À l'œil nu, il était difficile de voir qui a touché le ballon en premier : Ferrari ou Zanka. Pour moi, Ferrari a le bénéfice du doute", explique Gumienny, désormais consultant arbitral, dans Het Belang van Limburg.

Pourtant, le joueur d'Anderlecht ne peut pas être exclu, même s'il arrive deuxième au ballon, estime Gumienny. "Mais même si Zanka n'a pas touché le ballon en premier, cela ne justifiait pas une carte rouge. Tout d'abord, il n'y avait pas de 'jeu dangereux'. Le tacle de Zanka n'était ni dangereux ni agressif, mais contrôlé."

Il n'y avait aucune intention de blesser l'adversaire, assure l'ex-arbitre. Et ce n'est pas tout. "De plus, il ne s'agissait pas d'une occasion manifeste de but. Ferrari n'avait pas du tout le contrôle du ballon. Ce serait encore plus ridicule si Zanka avait reçu un carton rouge parce qu'il était le dernier homme sur la ligne."

Pour Gumienny, il est clair que la VAR aurait dû intervenir après que l'arbitre sur le terrain ait mal interprété la situation.

"Neuf arbitres sur dix ne considèrent pas qu'il s'agit d'un carton rouge. Nous parlons alors d'une 'erreur manifeste' et c'est le rôle de la VAR d'aider son arbitre. Ou au moins de lui donner la possibilité de reconsidérer sa décision en le faisant venir sur l'écran."