Le plus grand changement mis en place par David Hubert à Anderlecht, que tous les joueurs ressentent : "C'est juste incroyable"

La semaine dernière nous a montré qu'Anderlecht a appris ce que Brian Riemer considérait comme le plus important : la combativité. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il mieux avec David Hubert ? Parce que ce n'est plus le principe sur lequel les Mauves se basent en premier.

David Hubert est déjà à la barre d'Anderlecht depuis 19 matchs et a encaissé... 11 buts. Une statistique qui s'explique par la domination globale des Mauves. On se souvient notamment des matchs contre Genk, le Cercle, Westerlo et Courtrai, lors desquels ils ont écrasé leur adversaire et n'ont concédé aucun but. Avec Anthony Moris, Colin Coosemans est le portier du championnat ayant réalisé le plus de clean-sheets (9), juste devant le Standard (Epolo 7, Bodart 1).

Un esprit d'équipe rarement vu

Mais il y a aussi eu les matchs contre le Beerschot, le Slavia et Saint-Trond, la semaine dernière. Les Bruxellois ont eu plus de mal, mais ont quand même remporté chaque rencontre grâce à leur caractère. L'objectif est de gagner en jouant bien au football, mais quand il le faut, les Anderlechtois savent aussi faire preuve de résilience.

Mais pourquoi cela fonctionne-t-il maintenant ? Selon les dires, dans les couloirs du Lotto Park, il règne un esprit d'équipe rarement vu au club. Le groupe est très soudé. Bien sûr, c'était déjà le cas auparavant, mais actuellement, personne ne joue de fausse note.

Cela est assurément aussi dû aux résultats depuis l'arrivée d'Hubert, mais c'est également grâce à l'approche de l'entraîneur. Plusieurs joueurs nous ont confirmé qu'il ne laisse personne de côté et accorde autant d'attention aux remplaçants qu'aux titulaires.

Ce qui n'est pas non plus si difficile dans les circonstances actuelles. En raison des nombreuses blessures, Anderlecht n'a chaque semaine que juste assez de joueurs pour compléter la feuille de match. À l'exception d'Amando Lapage, tout le monde obtient du temps de jeu. Il est donc difficile de trouver des joueurs mécontents.

Le niveau s'élève car tout le monde veut faire le pas supplémentaire

Les joueurs expérimentés, en particulier, sont ravis. Kasper Dolberg en profite par exemple. Il a déjà beaucoup d'expérience et sait qu'il faut parfois jouer de façon "laide". "Il est important de remporter ce type de matchs", a déclaré le Danois après le succès au Stayen. "Cette combativité est incroyable et permet d'atteindre de belles choses."

Le niveau de chacun s'élève. Des joueurs comme Zanka et Rits, fortement critiqués plus tôt dans la saison, sont maintenant importants. Et quand vos coéquipiers fournissent les efforts supplémentaires, vous êtes généralement emportés dans le bon sens. Mats Rits constatait par exemple que les ailiers viennent l'aider davantage. Jan-Carlo Simic est un meneur quand il s'agit de se battre. N'Diaye devient une révélation...

Les joueurs apprécient que David Hubert leur permette de jouer "comme ils le veulent" et, en "échange" mouillent le maillot plus qu'à l'accoutumée, et encore plus lorsque le résultat est défavorable. On est curieux de voir ce qui se passera dimanche contre Genk, car cet Anderlecht peut affronter le leader de deux manières différentes...