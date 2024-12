Voici celui qui pourrait bien devenir le nouveau coach de Lucas Stassin

Lucas Stassin et l'ASSE sont dans l'attente. On ignore encore qui deviendra le nouvel entraîneur des Verts, en difficulté en Ligue 1, mais un nom semble se dessiner.

La défaite de l'AS Saint-Etienne à Toulouse a été celle de trop pour Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur des Verts. Le Français a pris la porte, alors que les Stéphanois sont actuellement en position de barragiste en Ligue 1 et semblent partis pour lutter pour le maintien cette saison.

Selon les informations de Foot Mercato, un candidat semble faire office de favori pour succéder à Dall'Oglio, et il viendrait de Scandinavie. Il s'agirait d'Eirik Horneland (49 ans), qui a récemment quitté ses fonctions à Brann, en D1 norvégienne.

Horneland serait la priorité des dirigeants de Saint-Etienne et des contacts auraient été établis ces dernières heures. Le Norvégien a un beau CV, ayant décroché la promotion avec Brann avant d'emmener le club vers deux places de deuxième en D1, et remportant au passage la Coupe.

Également passé par les équipes de jeunes (U18 et U19) de la Norvège, Eirik Horneland ne manquerait pas d'options, et se donnerait donc le temps de la réflexion avant d'accepter ou non le projet stéphanois, qui ressemble à une opération de sauvetage.

Lucas Stassin pourrait donc bien se retrouver coaché par un entraîneur au style assez offensif et habitué à faire se développer des jeunes joueurs, ce qui serait une assez bonne nouvelle pour l'international U21. Stassin a récemment marqué son premier but en Ligue 1, lors de la défaite à Toulouse qui a été fatale à Dell'Oglio.