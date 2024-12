Joshua Zirkzee va réévaluer son avenir après une moitié de saison très compliquée à Manchester United

Que va faire Joshua Zirkzee ? L'ancien attaquant du RSCA ne s'est pas imposé à Manchester United.

Formé au Bayern Munich, Joshua Zirkzee semblait promis aux sommets. Le potentiel du Néerlandais était évident, mais il a fallu attendre un prêt fructueux au RSC Anderlecht pour qu'il s'épanouisse sous la houlette de Vincent Kompany. S'est ensuivi un transfert à Bologne.

Zirkzee a alors confirmé ses belles dispositions, inscrivant 14 buts en 58 matchs mais frappant surtout par son élégance et son aisance technique. L'ancien Mauve sera rappelé en dernière minute pour l'Euro 2024, et décrochera ensuite son transfert au sommet : Manchester United a dépensé 42,5 millions d'euros l'été passé pour s'offrir le talentueux attaquant.

Mais la saison ne se passe pas comme prévu pour Joshua Zirkzee. Le buteur néerlandais a disputé 23 matchs pour 3 buts inscrits mais n'a surtout été titulaire que 5 fois en Premier League (3 fois en Europa League). Ruben Amorim, le nouvel entraîneur des Red Devils, ne semble pas disposé à le relancer.

Selon le Daily Mail, Zirkzee et son agent Kia Joorabchian vont donc avoir une discussion avec le coach portugais, arrivé le mois dernier. L'objectif est d'en savoir plus sur les intentions de Manchester United concernant le mercato hivernal : il se dit que le club souhaiterait attirer Victor Osimhen, ce qui boucherait complètement Joshua Zirkzee.

Si United recrute bel et bien un attaquant cet hiver, alors un départ du Néerlandais, que ce soit sous forme de prêt ou - déjà - de vente sera inévitable. Et le second passage de Joshua Zirkzee dans un grand club aura été un échec...