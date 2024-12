League Cup : Leandro Trossard et Arsenal filent en demies, le dernier carré annonce du lourd !

On jouait les quarts de finale de la League Cup outre Manche, avec trois rencontres au programme en attendant l'affiche entre Tottenham et Manchester United de demain.

Arsenal et Leandro Trossard (titulaire) ont validé leur billet pour les demies après avoir difficilement écarté Crystal Palace.

Le Français Jean-Philippe Mateta ouvrait rapidement le score pour les visiteurs, après quelques minutes de jeu (4e). Les Gunners devaient attendre la seconde période et s'en sont remis à Gabriel Jesus auteur d'un triplé (54e, 73e et 81e). La réduction du score d'Edward Nketiah (86e) en toute fin de match d'y changeait rien, Arsenal file dans le dernier carré.

Dans les autres rencontres, Liverpool a fait le boulot chez la lanterne rouge de Premier League Southampton. Núñez (24e) et Elliott (32e) donnaient l'avance aux Reds, Archer (59e) réduisait le score pour les Saints.

Enfin, Newcastle a passé une soirée tranquille face à Brentford. Le doublé de Tonali (9e et 43e) et le but de Schär (69e) propulsent les Magpies au tour suivant.

Le dernier carré s'annonce très chaud avec Arsenal, Newcastle, Liverpool et le gagnant du choc entre Tottenham et Manchester United prévu demain.