C'est officiel : Ronny Deila retrouve un banc deux jours seulement après son licenciement !

L'entraîneur norvégien est de retour au sein d'un championnat dans lequel il a déjà réussi et rejoint Atlanta United, deux jours seulement après son licenciement d'Al-Wahda.

Ça n'a pas trainé pour Ronny Deila, qui vient de retrouver un club deux jours seulement après son licenciement de l'Al-Wahda FC, aux Émirats arabes unis.

En effet, l'information dont nous vous parlions ce jeudi est déjà officielle : l'entraîneur norvégien rejoint Atlanta United et retrouve la MLS.

Le championnat américain est un championnat dans lequel l'ancien coach du Standard et du Club de Bruges a déjà réussi, lui qui avait remporté la Coupe MLS en 2021 avec le New York City FC.

L'entraîneur de 49 ans, qui avait quitté Sclessin avant même le terme de la saison dans le but de s'offrir un projet plus attrayant au Club de Bruges, n'a pas encore réussi son coup et cherche encore à véritablement faire décoller sa carrière de T1.

Éliminé en demi-finale de Conference, la saison dernière, Atlanta United, fondé en 2014, vise, chaque saison, le titre de champion de la MLS.