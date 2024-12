Partage qui n'arrange personne entre Westerlo et Malines, bloqués aux portes des Play-Offs 1

Malines a loupé le bon coup, ce vendredi soir. Virtuel cinquième du championnat en cas de victoire, le KaVé a finalement partagé l'enjeu sur la pelouse d'un concurrent direct, Westerlo.

En attendant que tout le monde joue, Malines aurait déjà pu faire la belle opération du week-end. Ce vendredi, les joueurs de Besnik Hasi se déplaçaient sur la pelouse d'un concurrent direct, Westerlo.

Tout avait d'ailleurs bien commencé, pour le KaVé, qui a ouvert le score dès la demi-heure de jeu, des pieds de l'inévitable Rob Schoofs (0-1, 34e), véritable maître à jouer des Malinois.

Alors que la victoire semblait se profiler pour le septième du championnat, c'est le jeune défenseur central très prometteur de Westerlo, Luka Vuskovic (17 ans), qui a égalisé à un quart d'heure du terme (1-1, 75e) et a inscrit, déjà, son cinquième but de la saison.

Partage final qui n'arrange réellement personne entre Westerlo, qui reste 10e, et Malines, 7e, malgré le but annulé de Benito Raman dans les dernières minutes. Les deux équipes sont des outsiders dans la course aux Play-Offs 1, et viennent de perdre deux points précieux, ce vendredi soir. Surtout Malines, qui avait l'occasion de prendre la cinquième place.