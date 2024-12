Un nouveau stade, des investissements conséquents : un club de Pro League veut maintenant passer à l'étape supérieure

Westerlo se montre de plus en plus ambitieux. Le club veut continuer à se renforcer sportivement, mais aussi se doter d'infrastructures à la pointe.

Le bilan financier de Westerlo s'est détérioré cette année. Les pertes ont atteint 60 millions d'euros et les dettes ont augmenté pour atteindre 40 millions. Hasan Cetinkaya, vice-président du club, explique que ce n'est pas anormal : "Ces chiffres peuvent être justifiés par les investissements. Ce que nous avons réalisé ici ces dernières années est sans précédent en Belgique".

Il faut dire que la direction n'y a pas été de main morte : "Le complexe des joueurs a finalement coûté dix millions d'euros", explique-t-il. "La vision de Mister Oktay était de créer un club attrayant. Nous n'avons pas simplement rafraîchi ce club, mais nous l'avons reconstruit à partir de zéro".

Le Kuipje trop petit pour les ambitions du board ?

Et les Campinois ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin : "Il est maintenant temps de changer le modèle commercial et de générer plus de revenus. L'objectif est d'équilibrer les comptes cette saison."

Mais cela n'impactera pas le mercato : "Non, l'accent des investissements est désormais entièrement mis sur le développement sportif. Nous continuons à investir dans l'équipe car la croissance sportive reste notre priorité."

Westerlo planche également sur un nouveau stade : "Ce sera une arène multifonctionnelle qui vivra sept jours sur sept. Avec des bureaux, une zone commerciale, des restaurants,...Pour cela, nous sommes à la recherche d'investisseurs et de partenaires commerciaux".