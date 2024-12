📷 De retour 24 ans plus tard : un supporter fêté comme héros d'un match de Coupe de France

La Coupe de France est souvent le théùtre d'histoires insoupçonnées. Nouvelle illustration avec la rencontre de Calais hier soir.

Hier soir, Calais défiait Strasbourg en Coupe de France. Si les Nordistes se sont inclinés 0-3, les voir affronter une équipe de Ligue 1 à domicile a rappelé avec beaucoup de nostalgie l'épopée de la campagne de l'an 2000.

Cette année-là, le club s'est hissé jusqu'en finale, ni plus ni moins, alors qu'il évoluait en quatrième division. L'équipe est notamment devenue la première équipe amateure (et toujours la seule aujourd'hui) à disputer la finale au Stade de France.

La grande fête du petit poucet

Pour tous ces joueurs, qui avaient un métier à côté, se déplacer dans la capitale était le jour de leur vie. Même topo pour les supporters : lorsque Calais a battu Bordeaux en demi-finale, les nuits qui ont suivi étaient très courtes.

âšœ Ce samedi 21 décembre, #Calais affronte Strasbourg en #CoupedeFrance. L'occasion de revenir sur une vidéo mythique d'un supporter de Calais. En 2000, lors de la victoire de son équipe en demi-finale de la Coupe de France, Yves avait "perdu sa femme" dans l'euphorie du moment. pic.twitter.com/BaH0L1KQI5 — KITA (@KITA_officiel) December 19, 2024

A l'époque, un supporter avait fait le buzz. Interrogé dans un bar par une équipe de télévision, Yves avait de petits yeux et ne cachait pas que tout n'était pas sous contrôle : il avait perdu sa femme dans l'aventure, affirmant ne pas savoir où elle était mais espérant la retrouver. La séquence revient encore régulièrement dans les bêtisiers.

24 ans plus tard, Yves était l'invité d'honneur du club pour la rencontre de gala. S'il n'arbore plus la même moustache, la passion pour Calais est intacte. Et celle pour madame également.