Anderlecht flaire la bonne affaire pour un international mexicain...à un poste déjà bien pourvu

Anderlecht aurait formulé une offre pour César Huerta. Mais un club de Liga est également sur le coup.

César Huerta arrive en fin de contrat avec les Pumas Unam. A 24 ans, il pourrait en profiter pour s'offrir une première expérience sur les pelouses européennes.

Anderlecht est d'ailleurs aux prises avec Osasuna pour le recruter dès janvier à moindre prix, avant que cela ne bouscule pour le récupérer libre cet été. Selon le journaliste César Luis Merlo, les Mauves ont d'ailleurs déjà transmis une première offre.

Huerta est un ailier gauche, auteur de 5 buts et 3 assists en 15 matchs de championnat mexicain cette saison, démontrant une créativité certaine. International depuis un peu plus d'un an, il facture trois buts avec la sélection.

La patte d'Olivier Renard ?

Reste que le flanc gauche n'est pas le secteur prioritaire pour Anderlecht lors du prochain mercato, comparé à l'urgence de recruter un autre défenseur central. À gauche, le Sporting dispose déjà de Samuel Edozie, Francis Amuzu et Nilson Angulo, sans compter que Thorgan Hazard et Mario Stroeykens s'y aventureront eux aussi à leur retour de blessure.

Mais les deux hommes préfèrent évoluer dans l'axe, tandis qu'il est acquis qu'Edozie ne restera pas. La venue de César Huerta pourrait donc permettre de déjà préparer la saison prochaine.