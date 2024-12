Officiel : la RAAL recrute un ancien joueur du PSV Eindhoven !

La RAAL La Louvière a annoncé ce lundi la signature de Sekou Sidibé. Le joueur de 23 ans a signé jusqu'en 2027.

La RAAL se montre toujours aussi ambitieuse. Les Loups sont actuellement 2e de Challenger Pro League et comptent bien se battre pour la montée en Pro League.

Cela passera aussi par de nouveaux transferts. Ce lundi, ils ont ainsi annoncé l'arrivée de Sekou Sidibé (23 ans). Il a signé jusqu'en 2027.

L'ailier belgo-ivoirien est passé par les jeunes du Beerschot avant de rejoindre le PSV Eindhoven. Il a ensuite joué à Emmen, puis en Roumanie au FC Universitatea Craiova.

"La RAAL tient un nouvel ailier en la personne de Sekou Sidibe ! Notre jeune belge d’origine ivoirienne nous vient en provenance du FC Universitatea Craiova, club historique évoluant en D2 roumaine lors la saison 2024/25", explique le communiqué.

"Sekou a réalisé un bon début de saison en tant que titulaire, jouant une dizaine de matchs et marquant 2 buts. Au total, il aura joué plus de 100 matchs pour Craiova, après des passages à Emmen et au PSV, où il a pu parfaire sa formation. En équipe nationale, Sekou a disputé plusieurs matchs avec nos jeunes Diables U15, U16, U17 et U18."