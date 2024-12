Charleroi à son tour affaibli par un virus : plusieurs joueurs touchés

Charleroi termine l'année par un match à Courtrai. Un déplacement loin d'être évident pour Rik De Mil et ses troupes.

Les Kerels avaient été parmi les premiers adversaires rencontrés par Rik De Mil lors de son arrivée sur le banc carolo, c'était à l'occasion des Playdowns. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis lors. Courtrai a notamment changé d'entraîneur. Yves Vanderharghe a succédé à Freyr Alexandersson, avec un premier partage à la clé contre le Beerschot.

Un seul match, c'est assez maigre pour que le staff carolo puisse vraiment se faire une idée de ce qu'il attend : "C'est assez particulier, c'est la seule référence que j'aie, même si comme coach, tu ne peux pas tout changer en deux semaines" déclare De Mil en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Des dernières sessions d'entraînement perturbées

Autre donnée à prendre en compte, un virus affaiblit le groupe. Après avoir affronté une équipe de Saint-Trond diminuée, c'est au tour des Zèbres : "Noam (Mayoka) et Youssuf (Sylla) sont malades. D'autres ont des difficultés". Daan Heymans a par contre récupéré de sa mauvaise réception dans le bas du dos, qui l'avait contraint à sortir à la mi-temps : "Il s'est entraîné normalement".

Quoiqu'il en soit, Rik De Mil veut avant tout terminer l'année en beauté, surtout à l'extérieur : "Il faut que l'on améliore notre bilan en déplacement. On doit être plus efficace loin du Mambourg car on a moins d'occasions qu'à domicile généralement".

De fait, Charleroi affiche un bilan de 7 points sur 30 en déplacement (contre 17 sur 27 à domicile). Le Stade des Éperons d'Or n'est pas des plus faciles pour y remédier : "Les supporters sont très chauds, comme à Charleroi. Mais le stade est plus petit, le terrain aussi ce qui donne une certaine ambiance agréable et aussi difficile pour l'adversaire. À chaque fois que je suis allé là-bas, c'était un match spécial". Mais après la démonstration dans un Bosuil hostile, les Carolos savent que rien n'est impossible.