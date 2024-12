Officiel : le Lierse connait son nouveau coach...et c'est un nom bien connu !

Le Lierse n'est pas resté longtemps sans entraîneur. Jamath Shoffner est le nouvel entraîneur du club de Challenger Pro League.

Le Lierse a récemment remercié Christophe Grégoire de son poste d’entraîneur principal. Ce dernier, visiblement amer, avait déclaré que les résultats décevants n’étaient pas uniquement dus au coach, mais également à un manque de qualité au sein de l’équipe.

Pour tourner la page, le club a officialisé l’arrivée de Jamath Shoffner comme nouvel entraîneur. Shoffner, âgé de 46 ans, était encore actif la saison dernière à la tête du KV Ostende, dans une année difficile marquée par la faillite du club.

Dans une interview accordée à la Gazet van Antwerpen, l’entraîneur américain a partagé sa vision personnelle du métier : "Une situation familiale stable est pour moi essentielle pour pouvoir travailler sereinement et efficacement en tant qu’entraîneur. Je sais que certains de mes collègues choisissent de s’installer près du club, parfois loin de leur famille. Pour moi, cela ne fonctionne pas ainsi."

Shoffner insiste sur l'importance de rester proche de ses proches pour exceller : "Je dois être près de ma femme et de mes cinq enfants pour donner le meilleur de moi-même. Il y a six mois, les conditions ne s’y prêtaient pas, mais cette fois, tout s’est parfaitement aligné. Et soyez sûrs que ma motivation est immense pour tirer le meilleur de cette expérience au Lierse."

Shoffner prendra officiellement ses fonctions le 2 janvier, date à laquelle il dirigera son premier entraînement avec l’équipe.