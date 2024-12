Le futur des Diables Rouges : ces Belges qui peuvent rêver de l'équipe nationale en 2025

L'année se termine, et on peaufine déjà les pronostics pour 2025. Avant même de savoir quel sélectionneur sera à la tête des Diables Rouges pour leur reprise en mars, Walfoot s'est demandé quels seraient les Belges pouvant rêver d'une sélection l'année prochaine.

Mario Stroeykens

Il s'en est déjà fallu de peu pour que Mario Stroeykens devienne Diable Rouge en novembre dernier. Domenico Tedesco lui a préféré d'autres Espoirs, qu'il a de toute façon peu fait jouer au final, mais au vu de sa forme, le meneur de jeu du RSC Anderlecht méritait probablement déjà d'obtenir sa première cap.

Bref : on ne prend pas beaucoup de risques en pronostiquant qu'en 2025, Stroeykens sera enfin appelé, sauf si les blessures continuent à parasiter son ascension. Que ce soit sous le maillot d'Anderlecht ou la saison prochaine après un transfert, que Tedesco reste en poste ou non, "Super Mario" sera Diable Rouge l'année prochaine.

Mika Godts

Autre évidence, même si, de manière très surprenante, Godts n'est même pas encore devenu international Espoir - entre drôles de choix de Gill Swerts et blessures au plus mauvais moment. Mais qu'à cela ne tienne : Mika Godts est peut-être encore plus talentueux que Mario Stroeykens, et continue à progresser à l'Ajax Amsterdam.

Il faudrait une sacrée baisse de régime et une stagnation très décevante pour que l'année 2025 ne soit pas la sienne, en Espoirs peut-être, en équipe A certainement ensuite. Seul point d'interrogation : la concurrence assez élevée à son poste, comme pour Stroeykens.

Zeno Van den Bosch

Pilier de l'Antwerp, Zeno Van den Bosch est également pilier des Espoirs, mais n'a pas encore reçu les honneurs d'une sélection en équipe A, au contraire de ses compères de catégorie d'âge Zeno Debast, Matte Smets et Jorne Spileers. Au vu de l'état de notre défense centrale, il y a cependant des chances qu'à un moment ou l'autre, il vienne au moins s'asseoir sur le banc de l'équipe A.

Reste tout de même qu'avec les 3 noms susmentionnés, auxquels s'ajoutent Arthur Theate et Koni De Winter, le sélectionneur des Diables Rouges aura tout de même entre les mains assez de (jeunes) talent(s) pour, sur papier, parvenir à construire quelque chose de durable. Van den Bosch n'est pas le plus doué du lot, mais sa régularité plaide en sa faveur.

Romeo Vermant

Le Club de Bruges compte presque un nouveau Diable Rouge à chaque trêve (Joaquin Seys, même s'il a dû déclarer forfait, ne fait pas partie de nos "nouveaux" Diables potentiels en 2025 puisqu'il a déjà eu les honneurs d'une sélection). Après De Cuyper, Spileers et Seys, cela ne devrait pas s'arrêter en 2025.

Si la progression de Kyriani Sabbe semble s'être légèrement ralentie et qu'il manque donc de peu notre panel, l'absence d'options au poste de n°9 pourrait bien faire de Roméo Vermant la prochaine Gazelle à devenir Diable. Il faudra bien sûr pour cela continuer à marquer, à progresser, et qu'aucun concurrent n'explose à son poste. De même, si Tedesco prend la porte, il faudra que son successeur ne décide pas de rappeler Batshuayi et Benteke du diable vauvert.

Lucas Stassin

On pourrait penser que, parce qu'il évolue dans un plus grand championnat et est titulaire en U21, Lucas Stassin a une longueur d'avance sur Vermant. Mais sa situation à Saint-Etienne complique les choses. Les Verts sont en effet en grosse galère, et il est difficile pour un attaquant de pointe de briller dans ces circonstances, alors que Vermant évoluera en 2025 dans une équipe en pleine bourre.

Mais si Lucas Stassin parvient, justement, à tirer son épingle du jeu à l'ASSE, il pourrait bien devenir le troisième choix de Tedesco en pointe derrière Lukaku et Openda. Il en est encore assez loin, mais c'est un pronostic réaliste pour l'année, qui sera longue.

Ignace Van der Brempt

Être arrière latéral, en Belgique, signifie toujours que vous pouvez devenir international par la porte ou par la fenêtre. Ignace Van der Brempt, l'air de rien, est titulaire en Serie A, et évolue à un poste où la concurrence n'est pas exactement des plus féroces.

Avec deux passes décisives en Serie A, il est même en réalité un Diable Rouge en puissance dès la prochaine sélection en mars, car ils sont rares, les Belges évoluant à son niveau à ce poste au sein de l'un des cinq grands championnats européens. Pas un pari si risqué.

Konstantinos Karetsas

Voilà bien sûr un cas épineux. Au vu de la concurrence à son poste, de son jeune âge et, au final, de son statut qui n'est pas encore exactement celui d'un titulaire ou d'un indispensable au Racing Genk, tout devrait inciter à rester prudent et patient avec un Konstantinos Karetsas qui n'a encore que 17 ans.

Mais sa situation au niveau international pourrait bien pousser la fédération belge à accélérer les choses, comme à l'époque pour un certain Zakaria Bakkali. On espère que si c'est le cas, la carrière de Karetsas ne ressemblera pas à celle du Belgo-Marocain, qu'être appelé trop jeune par Marc Wilmots n'avait pas aidé à se développer sereinement...