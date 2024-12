Le fils d'une championne olympique belge a fait ses débuts en Jupiler Pro League !

Jeudi, Kyan Himpe a fait ses grands débuts en Jupiler Pro League, avec le KV Courtrai. Le joueur de 18 ans n'est autre que le fils d'Ulla Werbrouck, championne olympique de judo en 1996, à Atlanta.

Membre de l'équipe U21 du KV Courtrai, Kyan Himpe a été informé, mercredi, qu'il ferait partie du noyau A pour la réception de Charleroi dans le cadre de la dernière rencontre de l'année civile. "Mon premier sentiment a été que j'allais m'entraîner uniquement parce qu'il manquait des joueurs."

"Mais à la fin de l'entraînement, Joseph Akpala (ndlr : entraîneur adjoint de Courtrai) est venu me dire que je serai dans le groupe et qu'on parlerait plus tard de mon rôle" a déclaré le jeune milieu de terrain dans les colonnes du Krant van West-Vlaanderen.

Des débuts en D1A pour le fils d'une championne olympique belge

Jeudi, les nouvelles étaient encore meilleures. "Le jour du match, l'entraîneur Yves Vanderhaeghe est venu me voir et m'a dit que j'étais le seul attaquant sur le banc. Il m'a demandé de bien me préparer, parce que les chances que je monte au jeu étaient élevées. J'avais beaucoup de confiance et je pensais pouvoir aider l'équipe."

Cinq minutes avant le coup de sifflet final, le moment était venu pour lui de faire ses grands débuts en Jupiler Pro League. "Lorsque le ballon est arrivé pour la première fois, j'ai pensé : 'imaginez si je marque ici'. Malheureusement, le ballon s'est dirigé trop doucement vers le but. Ça aurait été une belle cerise sur le gâteau."

Si son nom ne vous dit peut-être rien, Kyan Himpe n'est autre que le fils d'Ulla Werbrouck, championne olympique de judo en 1996, à Atlanta, en -72kgs et championne d'Europe à sept reprises dans diverses catégories de poids. "Ma mère est ma coach mentale, elle me soutient dans tout ce que je fais", a conclu Kyan Himpe.