Des incidents racistes émaillent un match de Serie A impliquant un Diable Rouge

La Juventus a partagé l'enjeu contre la Fiorentina ce dimanche. Samuel Mbangula était titulaire, une très bonne nouvelle pour lui.

Malheureusement pour lui, le Diable Rouge, qui retrouvait le onze de base pour la première fois depuis le 6 octobre dernier, a vécu une soirée un peu étrange. En effet, après six minutes de jeu à peine, l'arbitre de la rencontre a été forcé d'interrompre la rencontre.

En cause : des chants racistes venus des tribunes, et ciblant l'attaquant serbe de la Juventus, Dusan Vlahovic. Mr Mariani a arrêté le match le temps qu'un message soit transmis par le speaker, et les capitaines ont été parler à leurs supporters.

Ce n'est pas la première fois que Vlahovic est ciblé par les ultras de la Fiorentina. Le Serbe est pris à partie par son ancien public suite à son transfert à la Juventus, considéré comme un grand rival de la Viola. En 2023, la Fiorentina avait été touchée par une suspension de tribune avec sursis pour le même genre de débordements face à la Juventus.