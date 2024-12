Un joueur expérimenté de La Gantoise s'apprête à retourner au pays après 120 matchs de Pro League

Le mercato s'annonce une nouvelle fois agité à La Gantoise. Y compris dans le sens des départs.

Ces derniers mois ont été éprouvants pour Daniel Schmidt. Il y a un an et demi, le gardien japonais pensait quitter Saint-Trond par la grande porte pour signer à Metz, alors en Ligue 1. Mais le transfert avait capoté au dernier moment, Schmidt avait dû rester au Stayen et y avait perdu sa place.

Lors du mercato hivernal, il avait ainsi rejoint La Gantoise gratuitement. Chez les Buffalos, il n'a jamais réussi à passer devant Davy Roef sur la durée (une seule titularisation en championnat cette saison).

Peu de perspectives à Gand

Le média japonais Hochi affirme qu'il est sur le point de retourner au pays, pour signer à Nagoya Grampus. Schmidt est pourtant encore sous contrat jusqu'en juin 2027 chez les Gantois, mais un accord serait proche d'être trouvé.

Il devrait donc faire son retour au pays cet hiver avec l'ambition de participer à la Coupe du Monde 2026, lui qui n'a plus été retenu en équipe nationale depuis le Mondial qatari.

Daniel Schmidt sera donc resté cinq ans en Belgique, avec 120 rencontres de Pro League à son compteur. Il s'apprête à connaître son sixième club dans le championnat nippon.