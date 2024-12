La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2025 !

L'ensemble de la rédaction de Walfoot.be vous souhaite un excellent réveillon de Nouvel An, et une merveilleuse année 2025.

Nous y sommes. Les douze derniers coups de l'année retentiront dans quelques heures, marquant la fin de l'année 2024 et, surtout, le début de 2025.

Une année que nous espérons évidemment grande, à tous points de vue. Sportivement, premièrement, avec cinq représentants belges qui pourraient passer le premier tour européen, avant de se livrer une nouvelle lutte acharnée pour le titre. Avec des Diables qui tenteront de se réconcilier avec vous, les supporters, dans le but de se qualifier à la Coupe du Monde 2026.

Mais l'extra-sportif est encore bien plus important. Nous espérons que cette année 2025 vous apportera, personnellement ainsi qu'à vos proches, joie, bonheur, et, avant tout, santé.

L'ensemble de la rédaction de Walfoot.be vous souhaite, à toutes et tous, un excellent réveillon de Nouvel An, et une très belle année 2025. Nous vous donnons rendez-vous dès demain, 1er janvier, pour de nouvelles informations belges et internationales, notamment concernant le mercato de nos clubs. Bonne année !