Trois prétendants sérieux se penchent déjà sur le dossier Malick Fofana, mis en vente par l'Olympique Lyonnais

L'Olympique Lyonnais a officiellement marqué son accord concernant la vente de Malick Fofana. Les prétendants, majoritairement anglais, commencent à affluer.

L'Olympique Lyonnais occupe la cinquième place, en Ligue 1, sous les ordres de Pierre Sage, et est dans les temps pour accomplir son objectif de retrouver la scène européenne. Et chez les Gones, l'une des belles surprises du premier tour s'appelle Malick Fofana, pour qui l'OL a offert vingt millions d'euros à La Gantoise l'hiver dernier.

Auteur de sept buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, le joueur de 19 ans confirme son potentiel, et sa première sélection avec les Diables, en Italie, n'a fait qu'augmenter encore sa valeur marchande, estimée désormais à 25 millions d'euros, selon Transfermarkt.

Direction la Premier League pour Malick Fofana ?

Sous la houlette de John Textor, Lyon est dans les difficultés financières et va devoir vendre, dès cet hiver, pour entrer dans les clous fixés par la DNCG. L'une des plus grandes valeurs marchandes de l'effectif, Malick Fofana est donc sur la liste des transferts.

Il y a une dizaine de jours, nos confrères français de RMC Sports révélaient que le club rhodanien s'était résolu à vendre son ailier gauche, en échange d'une offre comprise entre 30 et 45 millions d'euros.

Et si aucun document officiel n'est encore arrivé sur la table des dirigeants, Het Belang van Limburg affirme que plusieurs prétendants anglais se seraient déjà penchés sur le dossier : Liverpool, Arsenal et Aston Villa, principalement. Encore sous contrat à Lyon jusqu'en 2028, Malick Fofana pourrait donc déjà rejoindre la Premier League dans moins d'un mois. Un parcours assurément plus précipité que ce à quoi il s'attendait.