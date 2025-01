L'arrivée de Huerta à Anderlecht retardée, mais pas (trop) d'inquiétude côté Mauve

César Huerta devrait devenir le premier renfort de l'ère Renard à Anderlecht, mais le deal va prendre un peu de retard. Les Pumas UNAM tenteraient de gagner du temps.

Selon la presse mexicaine, il n'y a aucun doute : César Huerta (24 ans) va rejoindre le RSC Anderlecht et quitter les Pumas UNAM cet hiver. Il devrait même déjà arriver en Belgique cette semaine pour signer son contrat jusqu'en 2028 au Sporting.

Mais le spécialiste mercato Sacha Tavolieri l'annonce : le deal prend un peu de retard. Les Pumas tenteraient en effet de modifier quelques détails dans le dossier, afin de gagner du temps.

Ils se montreraient notamment un peu plus gourmands que prévu, alors que les Mauves devraient faire une belle affaire puisque Huerta sera gratuit en juin prochain et que son club doit donc s'en séparer cet hiver.

Côté Mauve & Blanc, on est confiant : tout est réglé entre le RSCA et le joueur, qui devrait donc signer jusqu'en 2028 et devenir la première recrue d'Olivier Renard à Anderlecht. Un ailier de haut niveau, international mexicain confirmé, et suivi par de nombreuses écuries européennes.

Reste à voir quand César "El Chino" Huerta pourra bel et bien s'envoler pour la Belgique afin que le deal puisse être officialisé. Rien ne dit que ce ne sera pas déjà fait pour la semaine prochaine, afin d'aborder sereinement la reprise après la brève trêve hivernale.