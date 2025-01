Arne Engels échappe au drame dans le Old Firm Derby : "Cela aurait pu avoir des conséquences très graves, heureusement, il va bien"

Arne Engels a vécu une soirée décevante avec le Celtic. Le leader écossais a subi une défaite 3-0 sur le terrain de son grand rival, les Glasgow Rangers. Et pour Engels personnellement, la situation s'est encore aggravée...

Philippe Clément et ses Rangers ont livré le match parfait face à leur rival. Ils se sont imposés 3-0 face au Celtic, revenant ainsi à onze longueurs de leur adversaire direct au classement. Mais, surtout, l'entraîneur belge a provisoirement sauvé sa tête dans la capitale écossaise.

Au Celtic, rien ne s'est passé comme prévu. Le leader du championnat a paru méconnaissable, aussi à cause de la très bonne organisation des Rangers, qui ont assurément disputé l'un de leurs meilleurs matchs de la saison.

Et pour Arne Engels, personnellement, ça s'est encore moins bien passé. Le milieu de terrain belge est monté sur la pelouse à un quart d'heure du terme. Quelques minutes plus tard, une pièce de monnaie a été lancée en sa direction, depuis le public.

Victime d'un jet de pièce de monnaie, Arne Engels s'en sort bien

Arne Engels est immédiatement tombé au sol, et ce n'était certainement pas une comédie. À la télévision, il est rapidement devenu évident que la zone autour de son œil, où il a été touché, gonflait. "Heureusement, il va bien", a déclaré l'entraîneur du Celtic, Brendan Rodgers, après la rencontre. "Quelques centimètres plus bas et il aurait été touché directement dans l'œil."

L'ancien international écossais et ex-joueur des Rangers Neil McCann s'est également exprimé sur la situation au micro de Sky Sports Scotland. "C'est ridicule. Peu importe qui était responsable, cette personne doit être identifiée et exclue des stades de football. Cela aurait pu avoir de graves conséquences pour Engels. Je suis content qu'il ait pu se relever. C'était complètement inutile", a-t-il déclaré.