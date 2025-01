De quoi diriger le mercato : ces trois équipes de Pro League ont un besoin urgent... de Belges pour rester dans les règles !

Dans moins d'une semaine, le mercato hivernal sera ouvert en Belgique. Pour rappel, les équipes de Pro League ont besoin d'un certain nombre de Belges sur chaque feuille de match... et certaines se mettent dans les difficultés.

Le Royal Antwerp a déposé, il y a quelque temps, un recours contre le principe d'exiger qu'un certain nombre de Belges soient inscrits sur une feuille de match. A ce jour, ils doivent être six, parmi les 18 noms inscrits sur la feuille.

Il fut un temps où Mouscron ne comptait pas six Belges sur sa feuille de match et devait se contenter de n'inscrire que 16 joueurs. Aujourd'hui, il n'est pas impossible que plusieurs équipes du championnat se retrouvent dans le cas.

Gand, Courtrai et Westerlo ont un besoin urgent... de Belges

La Gantoise, notamment, ferait bien de recruter du Belge. Seuls Roef et Delorge jouent régulièrement, tandis que le temps de jeu de Samoise, Kums et Gerkens est variable. Pour compter six Belges sur la feuille de match, les Buffalos appellent souvent l'un ou l'autre jeune joueur.

Cependant, ceux précédemment cités ne seront peut-être pas tous dans le noyau A, la saison prochaine. Ce qui signifie que La Gantoise, pour qui les joueurs belges ne représentent que 26% du temps de jeu, va devoir recruter local dans les semaines à venir.

Le constat est le même pour Westerlo et Courtrai, qui ne comptent que neuf Belges dans leur noyau. Het Laatste Nieuws écrit que ces trois équipes auraient bien prévu de recruter du "noir-jaune-rouge" pendant le mercato, et ça ne leur ferait pas de mal.