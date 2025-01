Un Diable Rouge s'ouvre comme rarement : "Quand le foot va bien, tout va bien, quand le foot va mal..."

Johan Bakayoko s'est ouvert via les réseaux sociaux du PSV Eindhoven dans une vidéo publiée pour les fêtes de fin d'année. Le Diable Rouge a montré sa sensibilité.

Lors d'une vidéo de fin d'année diffusée par le PSV Eindhoven, Johan Bakayoko s'est ouvert sur sa relation particulière avec sa mère. "Ce que Jerdy (Schouten) a avec sa fille, je l'ai avec ma mère", commence Bakayoko, ému après avoir vu des images de lui et sa mère célébrant le titre du PSV.

"Ma mère me connaît sous tous les angles. Je n'ai pas été un enfant facile. Je peux être très heureux comme très énervé et c'est souvent à cause du football", reconnaît le Diable Rouge, qui ne vit que pour le ballon rond, comme il le confesse aisément.

"Quand le football va bien, tout va bien. Quand le football va mal, tout va mal. Mais ma mère est toujours là. Et quand je vois à quel point elle est heureuse de tout ce que j'ai accompli, je trouve ça vraiment beau", continue Bakayoko.

Cette saison, Johan Bakayoko a disputé 21 matchs et inscrit 6 buts, délivré 3 passes décisives. Mais l'ailier a ensuite terminé 2024 sur deux matchs passés d'affilée sur le banc, et voudra donc reprendre du bon pied en 2025.