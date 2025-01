Un sursis anecdotique, comme à Deinze ? La faillite se rapproche grandement pour cet ancien club de première division !

Le club traditionnel du KFC Diest est au bord de la faillite. Avec une dette de 400 000 euros et aucun repreneur concret pour le moment, le tribunal des entreprises de Louvain a accordé une semaine de délai au club... la toute dernière.

Lors de l'audience du tribunal des entreprises de Louvain du 2 janvier, il est apparu que le KFC Diest n'était plus financièrement viable. Les administrateurs Jacques Arnauts-Smeets et Gunther Peeters, qui étudient la situation du club depuis décembre, ont indiqué qu'il n'y avait pas de moyens pour rembourser les dettes, estimées à 400.000€.

Le tribunal a accordé une semaine supplémentaire au KFC Diest pour trouver un repreneur potentiel. "Lors de l'audience du 9 janvier, soit la faillite sera prononcée, soit un repreneur sera trouvé. Jusqu'à présent, nous n'avons cependant reçu aucune proposition concrète", a déclaré l'administrateur Jacques Arnauts-Smeets au Nieuwsblad.

En l'absence d'un plan de sauvetage concret, le rideau tomberait définitivement sur le club traditionnel, actuelle lanterne rouge de P1, dans le Brabant-Flamand. Ce serait un coup dur pour les supporters du KFC Diest, les joueurs et leur entraîneur, l'ancien du Standard, d'Anderlecht et du RFC Liège, Danny Boffin.

Malgré l'existence de scénarios de sauvetage, tous les signaux convergent vers une fin définitive pour le KFC Diest. Pour le reste de la saison, le club sera forfait général, comme Deinze en Challenger Pro League.

Le KFC Diest, autrefois un club fier avec une histoire riche, a rencontré ces dernières années des problèmes financiers et sportifs de plus en plus importants. La décision finale sera prise le 9 janvier 2025 pour un club qui a passé près de dix saisons en première division avant 1975 et qui a notamment connu les débuts d'un certain Timmy Simons.