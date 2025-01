Entre la Belgique et le Maroc, la décision ne fait plus aucun doute : "J'ai choisi avec mon cœur"

Zakaria El Ouahdi a toujours officiellement le choix entre représenter la Belgique et le Maroc. Mais il ne fait pas mystère de sa préférence pour les Lions de l'Atlas.

Zakaria El Ouahdi n'a pas encore joué une minute avec le Maroc. Appelé pour la première fois en septembre dernier, il est resté sur le banc contre le Lesotho et le Gabon. Il n'a ensuite plus été rappelé. La concurrence (Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui évoluent à son poste) a un temps alimenté les rumeurs quant à une possible hésitation avec les Diables Rouges.

Mais il a tenu à remettre les choses au clair dans Het Nieuwsblad : "Même si on me dit que je suis sûr à 100 % d'être titulaire chez les Diables et qu'au Maroc cette chance n'est que de 10 %, j'aurais du mal à changer. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour forcer ma chance avec le Maroc".

"J'ai remporté le bronze olympique avec le Maroc et la Coupe d'Afrique avec les moins de 23 ans. J'ai toujours porté ce maillot avec fierté et j'ai fait ce choix avec mon cœur. Ce n'est pas en moi de claquer soudainement la porte" poursuit-il.

Achraf Hakimi, le grand frère

Ces moments de joie passés en groupe ont contribué à faire peser la balance en faveur des Lions de l'Atlas, notamment l'expérience olympique : "Soudain, je me suis retrouvé dans l'équipe avec de grandes stars comme Hakimi, le meilleur buteur Rahimi et le gardien Munir. Ce sont des joueurs que j'ai toujours encouragés à la télévision".

"Il s'est avéré qu'ils étaient aussi très humbles. Hakimi m'a tout de suite mis à l'aise et lorsque ma performance sur le côté gauche s'est avérée bonne, le train était parti. La médaille de bronze est en sécurité chez mes parents. C'est un trophée que je chérirai toujours" conclut El Ouahdi, avec encore quelques étoiles dans les yeux.