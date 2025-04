Une partie de la Coupe du Monde 2026 sera diffusée ailleurs que sur la RTBF !

Les récentes coupes budgétaires du nouveau gouvernement, l'augmentation du nombre de matchs et l'horaire tardif de ceux-ci forcent la RTBF à vouloir vendre une partie des rencontres de la Coupe du Monde 2026. Problème, les intéressés ne se bousculent pas.

Historiquement, les rencontres de Coupe du Monde et plus globalement de grands tournois ont toujours été, en Belgique francophone, diffusées sur la RTBF. Cela pourrait changer pour le Mondial 2026.

Celui-ci, co-organisé par le Mexique, le Canada et les États-Unis, accueillera 48 équipes, plutôt que 32. Le nombre de matchs à couvrir ne sera donc plus de 64, mais bien de 104.

De plus et de manière évidente, l'horaire des rencontres sera évidemment très matinal en Belgique, et le nombre de téléspectateurs ne sera pas aussi élevé que pour les précédentes éditions. Enfin, les restrictions appliquées par le nouveau gouvernement forcent la chaine publique à se serrer la ceinture, et diffuser l'intégralité des matchs pour un rendement si faible n'est pas souhaité.

C'est pour cette raison que, selon le quotidien d'informations L'Écho, la RTBF voudrait vendre une partie des rencontres de la Coupe du Monde 2026 à des chaînes privées, mais les prétendants se font rares.

Dès la distribution des droits, RTL avait répondu à un appel d'offres et s'était positionné. La chaine pourrait donc se montrer intéressée, mais Vincenzo Ciuro, directeur des sports de RTL Belgium, a répondu clairement. Les deuxièmes ou troisièmes choix dont la RTBF ne veut pas ne les intéresse pas, RTL veut aussi des affiches. Un dossier qui ne fait que commencer.