🎥 Véritable masterclass d'Alexis Saelemaekers dans le derby de la capitale : l'AS Rome s'impose face à la Lazio, qui laisse filer le trio de tête

Alexis Saelemaekers est l'homme du derby de la capitale. Auteur d'une passe décisive et d'un but, le Diable Rouge a décanté la situation pour la Roma, qui remonte à la dixiÚme place du classement.

En Italie, la deuxième partie de la saison commençait déjà ce week-end. Avec, au programme, le derby de la capitale entre l'AS Rome et la Lazio, ce dimanche. Un derby marqué par la performance d'Alexis Saelemaekers.

Titularisé sur le côté droit, le Diable Rouge a réalisé vingt premières minutes de haute voltige, à l'image de son équipe. C'est déjà lui qui, après dix minutes, a servi Lorenzo Pellegrini au terme d'une reconversion offensive pour la magnifique ouverture du score du milieu de terrain italien.

Mais l'ancien joueur d'Anderlecht et de l'AC Milan ne s'est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, toujours en venant de son côté droit, Saelemaekers a dû s'y reprendre à deux fois, mais a doublé la mise pour la Louve, venant encore plus récompenser son excellent début de match. Seule équipe sur le terrain, l'AS Rome menait méritoirement 2-0 au repos.

La Lazio n'allait évidemment pas se laisser faire sans réagir, et est rentrée des vestiaires avec bien d'autres intentions. Les occasions se sont empilées, mais ont toutes été arrêtées par Mile Svilar, auteur d'un énorme début de seconde période.

Sorti à la 67e minute de jeu, Alexis Saelemaekers a suivi, depuis le banc, les 25 dernières minutes du succès de la Roma dans le derby de la capitale italienne. La Louve revient à la dixième place, tandis que la Lazio reste quatrième mais laisse filer le trio de tête, composé du Napoli, de l'Atalanta et de l'Inter.