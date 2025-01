Étonnant : 6 mois plus tard, Courtrai renvoie au pays deux transferts pourtant titulaires

Le KV Courtrai risque fort de devoir renforcer son noyau pour ne pas lutter contre la descente jusqu'en fin de saison. Pourtant, deux joueurs régulièrement titulaires quittent déjà le Stade des Eperons d'Or.

Il y a quelques jours, le KV Courtrai annonçait le départ assez surprenant de Takuro Kaneko (27 ans), arrivé il y a 6 mois seulement et qui retournait déjà au pays. Kaneko rejoignait les Urawa Red Diamonds pour l'intersaison japonaise, laissant derrière lui un bilan de 16 matchs disputés en Jupiler Pro League - il avait cependant perdu son statut de titulaire sous Yves Vanderhaeghe.

Le départ de Kaneko s'expliquait par des raisons familiales : le Japonais est récemment devenu père, mais sa famille est restée au pays. Il rentre ainsi auprès de son épouse et de leur nouveau-né, ce qui peut tout à fait se comprendre.

Mais le second départ annoncé est étonnant : en plus de Takuro Kaneko, le KV Courtrai se sépare ainsi également... de son compatriote Tomoki Takamine. Takamine, 27 ans lui aussi, était titulaire lors de 11 des 19 matchs de Jupiler Pro League et faisait donc plus que probablement toujours partie des plans d'Yves Vanderhaeghe.

Takamine rejoint Sapporo, en D2 japonaise, où il avait déjà évolué par le passé. Son départ n'est pas expliqué, mais il est peut-être lié à celui de son compatriote Tanuko, aux côtés duquel il était arrivé l'été dernier.

Pour Courtrai, il s'agira de se renforcer, car les Kerels sont actuellement avant-derniers de JPL, 6 points devant le Beerschot qui reprend des couleurs (relatives, certes) ces dernières semaines.