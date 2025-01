Officiel : le Racing Genk s'offre un talent belge longtemps convoité par le Standard et le Club de Bruges

C'est un gros coup que réalise le Racing Genk, en ce début de mois de janvier. Les Limbourgeois s'offrent Lorenzo Youndje, talent de l'AS Eupen, anciennement suivi par le Club de Bruges et le Standard. Le défenseur latéral fera d'abord ses armes en Challenger Pro League.

L'été dernier, après la descente du club en Challenger Pro League, un grand ménage a été effectué dans le noyau de l'AS Eupen, qui a laissé partir de nombreux cadres.

Avec un effectif particulièrement rajeuni, les Pandas n'ont pas visé la remontée directe en Jupiler Pro League, mais plutôt l'établissement d'un nouveau projet visant à donner du temps de jeu à des jeunes joueurs.

Si, par exemple, Amadou Keita est devenu la plaque tournante de l'équipe au milieu de terrain, et que les locaux Paeshuyse et Van Genechten sont toujours bien présents, tout comme Jérôme Deom et un Renaud Emond beaucoup moins en vue, Lorenzo Youndje n'a, par contre, pas eu voix au chapitre.

Lorenzo Youndje quitte l'AS Eupen et rejoint Genk !

Et c'est surprenant, car le défenseur latéral de 19 ans est considéré depuis longtemps comme l'un des plus grands talents du club germanophone. Il va recevoir l'opportunité de se relancer, cet hiver.

Longtemps sur les tablettes du Club de Bruges et du Standard, Lorenzo Youndje signe finalement au Racing Genk, qui a su convaincre l'ancien international belge U19, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Ce dernier fera d'abord ses armes avec le Jong Genk, en Challenger Pro League, avant de, peut-être, progressivement intégrer le noyau A.