Combien d'écarts l'Union tolèrera-t-elle ? La mise au point de Sébastien Pocognoli sur Loïc Lapoussin

Loïc Lapoussin fait à nouveau partie du groupe à l'Union. Sébastien Pocognoli s'est exprimé sur son cas.

La gestion de Loïc Lapoussin continue de faire parler à l'Union. Après son retour du noyau B au début du mois de novembre, l'international malgache a encore été écarté avant le match contre le Club de Bruges. La raison ? Son absence à plusieurs entraînements, alors que seule sa présence au mariage de sa sœur avait été officiellement approuvée.

"Pour moi, cela n'a jamais été une option de le renvoyer en équipe B. Nous étions contents de son retour, moins de ce qui s'est passé ensuite. Mais la nouvelle année est un nouveau départ" a déclaré Sébastien Pocognoli en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Un atout pour l'équipe avant tout

"Notre objectif est toujours d'améliorer les joueurs, pas de les punir. Loïc s'entraîne à nouveau avec l'équipe et est de nouveau pleinement membre du groupe" confirme Poco dans l'optique du match de ce soir contre l'Antwerp.

L'entraîneur souligne que l'intérêt collectif reste plus important que l'individu : "Ce n'était pas agréable pour le groupe, mais si Loïc s'entraîne et joue avec concentration, il apporte une plus-value. Nous sommes forts cette année grâce à notre collectif et les joueurs veillent également à cela. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cela de vue".

Plus que jamais, le staff saint-gillois doit mettre de l'eau dans son vin, tout comme Lapoussin lui-même. Reste à savoir si ce nouveau retour dans le groupe s'inscrira dans la durée et lui permettra de se remettre en évidence à six mois de la fin de son contrat.