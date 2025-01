"Je n'ai aucun talent" : Andréas Houtondji, nouvelle recrue du Standard, a fait un long chemin depuis ses débuts

Le Standard tient sa deuxième recrue : Andréas Houtondji, prêté par Burnley. Un attaquant qui ne s'attendait pas, dans sa jeunesse, à réaliser un tel parcours.

"Bosseur sans talent" à ses débuts

Andréas Houtondji n'est pas ce qu'on appellerait un diamant brut ou un talent inné - du moins, ce n'est pas ainsi que le nouvel attaquant du Standard se définit lui-même. Jusqu'à ses 15 ans, il évoluait en District, l'équivalent des Provinciales belges (D9 française).

"J'étais catastrophique (...) La vérité, c'est que je n'ai aucun talent", affirmait-il à 19 ans dans une interview accordée à Sportacaen.fr suite à ses débuts en Ligue 2 pour le Stade Caennais. Arrivé à Caen en 2019, il débute en National 3 (D5) avec les U19 et là encore, est très sévère avec lui-même : "J'étais dans les plus nuls, mais le coach Fabrice Vandeputte ne m'a pas lâché et plus tard, m'a lancé en Ligue 2".

Des prêts puis l'éclosion en Ligue 2

On l'a compris, Houtondji allait avoir besoin de temps pour percer, en Ligue 2 comme ailleurs. Cela se fera de prêt en prêt, jusqu'à une demi-saison prometteuse en National à l'US Orléans (15 matchs, 6 buts) en 2022-2023. De quoi paver le chemin vers, enfin, la saison de l'éclosion.

Ce sera donc en 2023-2024, et encore en prêt : Andréas Houtondji explose sous les couleurs de Rodez avec 14 buts en 34 matchs de Ligue 2. Quand il revient à Caen l'été dernier, le club normand espère réussir à le convaincre de rester. Il n'en sera rien : 4 millions posés sur la table par Burnley, et l'international béninois s'envole pour la Championship (avec une vidéo de signature plutôt stylée au passage).

Peu de temps de jeu à Burnley

Chez les Clarets, qui jouent la montée en D2 anglaise, Andréas Houtondji a du mal à s'imposer. Sous les ordres de l'ancien coach brugeois Scott Parker, qui s'est remis de son cuisant échec au Jan Breydel, l'ancien caennais ne débute que 2 matchs, en dispute 9 en Championship, et ne trouve pas le chemin des filets.

Andreas Hountondji’s incredible winning shot in Burnley’s No Bounce Challenge 🤩 pic.twitter.com/u1MYlwY9Fw — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2024

Avec moins de 20 minutes de temps de jeu en tout depuis novembre dernier, il était donc évident que Houtondji allait devoir aller chercher sa chance ailleurs. Depuis le début de sa carrière, le buteur franco-béninois a toujours su passer des paliers ; il espérera confirmer ça au Standard en seconde partie de saison.

International béninois confirmé

Le jeune "catastrophique et sans talent" de District aurait-il cru, à l'époque, défendre à 12 reprises les couleurs du Bénin, le pays de son père ? Probablement pas. Il devient pourtant un Guépard en 2023, à 20 ans seulement. Tout récemment, en octobre 2024, il inscrivait ses premiers buts : deux buts inscrits contre le Rwanda, à l'extérieur puis à domicile, lors des qualifications pour la CAN 2025.

Le grand rêve du Bénin, ce sera de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 : après 4 matchs, les Guépards sont ex-aequo avec l'Afrique du Sud et le Rwanda (7 points), alors que le géant nigérian ne compte que 3 points. Un groupe relevé, mais Houtondji et ses compatriotes y croient.