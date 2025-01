🎥 Le Stayen attend beaucoup de l'expérience de Didier Lamkel Ze : "La combinaison avec Felice Mazzu pourrait faire des étincelles"

La Stayen accueillera le sulfureux Camerounais jusqu'au terme de la saison, ce dernier espĂšre aider le club dans sa mission et surtout se relancer.

STVV a renforcé sa ligne offensive en engageant Didier Lamkel Ze et Hiiro Komori. Les Canaris espèrent ainsi remonter rapidement au classement grâce à ce double transfert qui viennent donc renforcer le noyau de Felice Mazzu.

Le transfert de Didier Lamkel Ze était déjà dans l'air et a été finalisé. Le Camerounais n'arrive pas en terrain inconnu car il connait très bien l'élite belge et s'est déjà fait un nom chez nous (sur et en dehors des terrains). Après ses passages à l'Antwerp et au KV Courtrai, il revient pour la troisième fois.

"Il n'a pas besoin d'être présenté aux amateurs de football belge. Didier Lamkel Ze nous offre des options supplémentaires sur le flanc. Nous savons qu'il a d'énormes qualités en tant que footballeur. Et avec Felice Mazzu, nous possédons un entraîneur expérimenté qui croit en lui. Cette combinaison pourrait faire des étincelles sur le terrain dans les mois à venir", a commenté le directeur sportif Andre Pinto sur le site du club.

Dynamiser l'attaque des Canaris

Hiiro Komori, 23 ans, arrive fort de ses 36 buts en 73 matches pour JEF United Chiba, avec le titre de meilleur buteur de la deuxième division japonaise : "Nous voulons remonter rapidement au classement. Nous voulons doubler chaque poste et avoir une concurrence saine dans notre noyau. Ainsi, tout le monde sera prêt pour 2025", termine Pinto.

STVV se déplacera à Westerlo pour la prochaine journée de JPL. Suite à son élimination en coupe de Belgique, tout le focus sera désormais mis sur le championnat, où le club est actuellement dans la zone rouge. Didier Lamkel Ze sera éligible pour le match en Campine, tandis que Hiiro Komori attend toujours le feu vert pour son visa.