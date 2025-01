Alexis Saelemaekers convoité suite à ses solides performances : le Belge au coeur d'une bataille entre deux grosses écuries

Depuis son retour en forme, l'ancien Anderlechtois a mis tout le monde d'accord à Rome et attise désormais les convoitises pour la saison prochaine.

Alexis Saelemaekers est devenu l'un des chouchous du public romain, ses solides performances rendent les exigeants supporters de la Louve heureux, mais c'est surtout son but face au grand rival, la Lazio, qui a fait grimper sa cote de popularité un peu plus.

Son entraîneur, Claudio Ranieri, ne peut que se réjouir de sa belle forme actuelle, et le club souhaiterait maintenant l'acquérir définitivement, mais Sergio Conceição ne serait pas du même avis et y ferait obstacle.

Il y a un mois à peine, le Belge faisait son retour en équipe A. Depuis, le Diable Rouge a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en six matches, avec en point d'orgue son rôle dans la victoire dans le derby. La Roma est totalement convaincue et ne demande qu'à l'accueillir définitivement, selon CNA.

Le Belge devrait rester en Italie, mais à Rome ou Milan ?

Cependant, la même source avance que Sergio Conceição souhaiterait récupérer l'ailier polyvalent belge. Le nouvel entraîneur de l'AC Milan envisagerait un système 4-4-2, dans lequel il verrait un rôle idéal pour Saelemaekers.

Et selon Fabrizio Romano, les négociations entre l'AC Milan et l'AS Rome auraient déjà commencé. CNA a déjà révélé que la Roma serait prête à céder Bryan Cristante ou Tammy Abraham en échange.