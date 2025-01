La neige touche aussi le monde professionnel : un club wallon voit son match de reprise postposé

Au nord du pays aussi, les cumuls neigeux ont été importants. Et les températures négatives qui se sont depuis invitées à la fête rendent la situation assez précaire, que ce soit sur un terrain de foot ou pour s'y rendre.

Le club de Lommel a ainsi tout tenté pour rendre sa pelouse praticable. Les bénévoles ont donné de leur personne pour dégager le manteau blanc qui la recouvrait.

Mais le club a dû se rendre à l'évidence : l'inspection du terrain a montré qu'il n'était pas praticable. La rencontre prévue ce soir contre les Francs Borains n'aura donc pas lieu.

❌ Lommel SK - Royal Francs Borains is 𝐚𝐟𝐠𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭!



Het veld in het Soevereinstadion is deze avond gekeurd, maar na overleg is besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. Een nieuwe datum is nog niet bekend.



