Nacer Chadli s'exprime après son arrivée au SL 16 : "Si tu arrêtes un an, c'est fini"

Nacer Chadli a offert un cadeau de nouvelle année aux supporters du Standard en signant en faveur du SL 16. Un retour en terres liégeoises qu'il a expliqué devant les caméras du club.

Nacer Chadli sous la vareuse du Standard, c'est une image qu'on pensait ne jamais voir au fur et à mesure que l'ex-Diable Rouge semblait se rapprocher du crépuscule de sa carrière - et encore plus après qu'il ait porté le maillot du rival anderlechtois.

Mais les supporters rouches ne lui en ont jamais vraiment tenu rigueur, et le rêve est devenu réalité pour Chadli. Du moins en partie, car c'est pour l'équipe U23 des Rouches qu'il évoluera en 2025. Une décision que Nacer Chadli a expliquée via les canaux officiels du Standard.

"J'avais tout simplement besoin de rejouer au football. Pendant ces 4 mois sans club, je n'ai pas touché un ballon, et je ne voulais pas terminer comme ça", reconnaît-il. "Et si tu t'arrêtes pendant 6 mois-un an, c'est fini, tu ne reviendras plus. Je n'avais pas envie de ça".

L'ancien de Tottenham et Monaco a donc décidé d'ajouter un nouveau, et peut-être dernier chapitre à sa carrière. "Je me suis remis à m'entraîner avec le groupe et quand tu t'entraînes, c'est avec un objectif, celui de jouer, c'est le plus agréable", reconnaît Chadli. "Ils m'en ont donné la possibilité ici".

À 35 ans, l'ancien international belge sera le joueur d'expérience dont les jeunes Rouches auront bien besoin pour relever la barre en D1 ACFF. "On va bosser dur et essayer d'aider l'équipe un maximum", conclut Nacer Chadli avec le sourire.

Le SL 16 devait reprendre sa saison ce week-end par un déplacement à l'Excelsior Virton, mais ce sera pour plus tard : l'ACFF a annoncé une remise générale pour la journée en raisons des conditions météorologiques. Nacer Chadli fera donc ses débuts, si tout se passe comme prévu, le dimanche 19 janvier contre Binche.