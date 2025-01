Anderlecht ne perd pas de temps et prolonge son nouveau débutant en équipe première !

Débutant en équipe première lors de la lourde défaite face à Bruges, Ali Maamar a prolongé son contrat jusqu'en 2028 à Anderlecht.

Natif de Bruxelles, Ali Maamar est membre de l'académie d'Anderlecht depuis l'âge de 5 ans. L'arrière latéral a franchi toutes les catégories d'âge jusqu'à rejoindre le monde professionnel et la Challenger Pro League en 2022-2023, avec les RSCA Futures.

Avec 26 matchs à son actif, l'international espoir marocain a disputé sa première rencontre de Jupiler Pro League, le week-end dernier, lors de la défaite face au Club de Bruges.

Attaché au Sporting d'Anderlecht et décidé à s'imposer au sein de l'équipe première, Ali Maamar a prolongé son contrat jusqu'en 2028, peut-on lire sur le site internet du RSCA.

"Ali Maamar se débrouille très bien chez les RSCA Futures cette saison. C'est donc le bon moment pour confirmer notre engagement mutuel. C’est un arrière droit qui peut également jouer sur l'autre aile" a déclaré le Chief Academy (ndlr : directeur de l'académie) de Neerpede, Tim Borguet, dans le communiqué du club.

"Il a beaucoup de volume de jeu et il apporte de la profondeur, il arrive souvent à la ligne de corner et il dispose d’un bon centre. Les débuts d'Ali en équipe première sont un beau compliment pour sa discipline exemplaire et le chemin que lui et sa famille ont parcouru à Neerpede", a-t-il conclu.