"Je comprends que les supporters soient surpris, mais la réalité, c'est le terrain" : Ibrahim Karamoko affiche ses ambitions

Joueur du Standard depuis 10 jours, Ibrahim Karamoko s'est exprimé devant la presse ce jeudi. Issu de la Division 3 française, il est bien déterminé à prouver qu'il a le niveau pour s'imposer chez les Rouches.

Le 6 janvier dernier, le Standard de Liège annonçait son premier transfert hivernal : Ibrahim Karamoko. Le milieu défensif de 23 ans rejoignait le Bord de Meuse en provenance du FC Versailles (D3 française).

À trois jours du match entre Saint-Trond et le Standard, le Français s'est présenté à la presse : "Tout se passe très bien. Le groupe est sain et travailleur, c’est une belle ambiance. Lorsqu’un club comme le Standard vient vous chercher, vous êtes toujours surpris. Mais la surprise laisse rapidement place à l’ambition", souligne le nouveau Rouche.

Passé par le LOSC, le Torino ou encore le Chievo Vérone, la nouvelle recrue liégeoise a un parcours de formation plutôt intéressant : "Changer de pays m’a permis de m’adapter aux différentes tactiques et au placement. J’ai travaillé pour pouvoir gommer certaines choses et enlever cette étiquette. Mon objectif ici sera que l’on se sauve le plus rapidement possible. Ensuite, nous pourrons penser aux play-offs."

"J’ai envie de progresser et de m’adapter au championnat belge et à l’équipe", explique-t-il, écrit la RTBF. "Je comprends que les supporters soient surpris mais la réalité, c’est le terrain. Plusieurs clubs ont déjà été chercher des joueurs dans des divisions inférieures."

Avant sa signature, le Standard n'était pas inconnu pour le Parisien : "Je connaissais l’ambiance du Standard, j’ai ressenti beaucoup de joie. Il y a une sacrée différence entre Versailles et ici. Il n’y avait pas autant de supporters. Un tel monde, ça galvanise."