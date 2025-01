L'effet Kévin Mirallas est bien réel à l'Union : à Everton, son apport pourrait aussi aider David Moyes

Depuis l'arrivée de Kévin Mirallas en qualité d'entraîneur des attaquants, l'Union a retrouvé son efficacité et le podium du championnat. Outre-Manche, l'ancien club du Diable Rouge, Everton, aurait bien besoin des mêmes services...

Depuis la fin du mois d'octobre, Kévin Mirallas est l'entraîneur des attaquants de l'Union Saint-Gilloise. L'ancien Diable Rouge avait été appelé par Sébastien Pocognoli et son staff pour régler les problèmes offensifs des unionistes, qui galvaudaient un nombre incalculable d'occasions de but.

Avant son arrivée, l'Union avait inscrit 16 buts en 19 matchs, en étant restée muette à neuf reprises. Depuis ses débuts, juste avant la rencontre de Coupe de Belgique à l'AS Eupen, le 30 octobre, l'Union a retrouvé son efficacité.

L'effet Mirallas porte ses fruits à l'Union

Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 29 buts en 15 matchs, cinq rencontres avec, au minimum, trois buts inscrits, et une seule sortie sans trouver le chemin des filets, au Cercle de Bruges. Dans son approche, l'Union n'a pas changé grand-chose, mais le vice-champion en titre a désormais retrouvé sa place sur le podium, en étant passé devant l'Antwerp et Anderlecht.

Le pari de Sébastien Pocognoli a payé, et continue de le faire. Grâce à son expérience acquise en Premier League, en équipe nationale et durant l'ensemble de sa carrière, Kévin Mirallas a su rendre la confiance, ou changer les petits détails qui font toute la différence. Pour une première expérience dans un staff après son passage à Alost, en tant que directeur technique, Mirallas réussit, lui aussi, son défi et sa reconversion à laquelle il ne s'attendait peut-être même pas, il y a quelques mois.

La Premier League, revenons-y. Durant sa carrière, Kévin Mirallas a passé le plus clair de son temps à Everton, où il a totalisé 186 rencontres officielles avec les Toffees et où il a notamment rencontré David Moyes, avec qui il s'est toujours très bien entendu et qui vient, cette semaine, de reprendre place sur le bord de la Mersey.

Si David Moyes a un œil sur la Pro League...

Moyes a en effet pris la relève de Sean Dyche, qui n'a pas pu conduire Everton plus haut qu'à la 16e place du championnat, à une longueur seulement d'Ipswich et la zone rouge. Et il suffit de regarder les statistiques pour cerner le cœur du problème.

Avec 26 buts concédés en 20 matchs, Everton est la sixième meilleure défense de Premier League. Mais personne ne fait pire que ses 15 buts marqués, sauf Southampton, lanterne rouge avec six petits points glanés en 21 matchs, qui a marqué 13 buts. Les Toffees n'ont plus la même stature en Angleterre que celle qu'ont aujourd'hui les Unionistes en Belgique, mais le problème est le même : les occasions ne rentrent pas.

David Moyes va devoir trouver une solution, et s'il a envie de collaborer avec des anciens de la maison pour ramener Everton à sa place, l'effet Kévin Mirallas a très bien fonctionné, au Parc Duden. Et pourquoi ne pas véritablement faire exploser sa nouvelle carrière Outre-Manche ? Selon nos informations, l'ancien Diable Rouge est très heureux à l'Union Saint-Gilloise, mais revenir à Everton avec David Moyes constituerait un rêve à côté duquel il ne saurait pas passer.