Officiel : Anderlecht attire un jeune talent de l'Olympique de Marseille

Le Sporting acquiert un talent de 17 ans qui arrive en provenance de l'Olympique de Marseille. Il évoluera dans un premier temps avec les RSCA Futures.

Enzo Sternal rejoint Anderlecht. Le talent de 17 ans quitte la Canebière pour rallier la capitale belge afin de franchir une nouvelle étape de sa jeune carrière et d'y chercher du temps de jeu. Le joueur offensif a signé un contrat jusqu'en 2027 chez les Mauve et Blanc et portera le numéro 28.

Il était arrivé à l’OM en 2022, en provenance de l'AS Nancy et est international espoirs avec la France (2 sélections). Le Français a inscrit 19 buts en 40 matches avec les U19 de l'OM et s'est distingué en inscrivant 4 buts et en délivrant 1 passe décisive lors de la prestigieuse Coupe Gambardella l'été dernier, peut-on lire sur le site du Sporting.

Transfermarkt estime la valeur du joueur à 1,5 million d'euros, alors que Footmercato évoque que le club Phocéen disposerait d'une priorité de rachat ainsi que d’un pourcentage à la revente.

Sternal rejoindra dans un premier temps les RSCA Futures : "Enzo Sternal fait partie d'une génération française prometteuse. C'est un milieu de terrain offensif qui peut évoluer aussi bien en position centrale que sur le flanc gauche. Enzo combine sa créativité avec de l'efficacité. C’est un meneur de jeu techniquement doué qui attire le jeu vers lui. Ajoutez à cela une bonne mentalité et beaucoup de maturité pour son jeune âge, et vous savez que Enzo est un joueur qui a l'ADN de Neerpede dans les pieds. Son avenir sous nos couleurs débute maintenant", a évoqué Tim Borguet (Chief Academy).