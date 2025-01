Youri Tielemans à coeur ouvert sur sa formation à Anderlecht, la Ligue des Champions et sa force première : "Ils voyaient cette qualité en moi"

Aston Villa retrouvera Monaco la semaine prochaine en Ligue des Champions, un déplacement spécial pour le Diable Rouge qui y avait posé ses valises en provenance d'Anderlecht en 2017.

Youri Tielemans était invité sur le podcast officiel d'Aston Villa, et a évoqué plusieurs sujets de son parcours à l'occasion de l'épisode 6. Le Belge attend avec impatience le match de mardi à Monaco en Ligue des Champions, avant de ponctuer la phase de groupe avec une confrontation face au Celtic à Villa Park.

Les hommes d'Unai Emery cherchent à consolider leur place dans le Top-8 : "Unai Emery a une solide expérience des Ligues Europa avec ses titres remportés, et des parcours en Ligue des champions qu'il a vécu. Il sait que ça va être difficile, mais il est toujours très calme en réunion", évoque Youri Tielemans.

"Notre parcours en Ligue des Champions est bon, et nous devons maintenir cette forme. Avec le match à Monaco qui arrive, ça va être très difficile, mais si nous pouvons au moins faire match nul, je pense que nous avons de bonnes chances d'accrocher le Top-8", poursuit le Belge qui s'apprête à défier Arsenal et Leandro Trossard demain.

Aux bons souvenirs de Neerpede

Tielemans est également revenu sur ses débuts au centre de formation d'Anderlecht où il a, un temps seulement, évolué dans un rôle bien loin de son poste actuel : "J'ai commencé à jouer et ensuite j'ai voulu être gardien de but. Je ne sais vraiment pas pourquoi ! Mais un jour, après avoir encaissé, j'ai pris le ballon et commencé à dribbler tout le monde avant de marquer. Alors, l'entraîneur m'a mis au milieu de terrain et à partir de là, je suis resté à ce poste", se souvient le Diable Rouge.

Leadership naturel

"Nous avions une équipe incroyable au centre de formation", poursuit Tielemans. "Nous avons toujours eu les meilleurs joueurs et partout où nous allions pour jouer des tournois, nous les avons toujours gagnés. J'aimerais penser que j'étais un très bon joueur, mais je ne pense pas avoir eu quoi que ce soit de spécial, j'avais juste, depuis mon jeune âge, des qualités de leadership héritées de mon éducation."

"Même aujourd'hui, c'est tout naturel pour moi de guider mes coéquipiers et l'équipe sur un terrain. En jeunes, les capitaines étaient choisis par l'équipe et je l'étais presque chaque saison, je pense donc que mes coéquipiers voyaient cette qualité en moi", ponctue le Belge de 27 ans.