🎥 Dix joueurs pour défendre sur la ligne de but, le raté du weekend : le Cercle signe une victoire rocambolesque

Le Cercle de Bruges s'est imposé 0-1 à Dender. Ils remercieront les promus pour leurs nombreux cadeaux du début de match.

Pour le deuxième match de cette 22e journée de Pro League, le Cercle de Bruges se déplaçait à Dender fort de sa victoire contre Malines la semaine dernière.

Après neuf minutes de jeu, les visiteurs étaient déjà dans le confort avec la carte rouge de David Hrncar pour avoir essuyé ses crampons sur la cheville d'Agyekum, pourtant loin de la zone de vérité. Et le début de match catastrophique de Dender s'est poursuivi.

🟥 | Le FC Dender va devoir jouer 8️⃣0️⃣ minutes en infériorité numérique. 😬 #DENCER pic.twitter.com/sbDjiLVB5Y — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 18, 2025

Quelques instants plus tard, les locaux ont concédé un coup franc à trois mètres de la ligne de but après que Michael Verrips ait capté ce que l'arbitre a qualifié de passe en retrait. Mais Kazeem Olaigbe n'a pas su en profiter : avec dix joueurs quasiment dans leur but, Dender a détourné l'envoi dans la cacophonie générale.

Un grand pas vers le maintien

Le Cercle a finalement fait la différence peu avant la demi-heure, lorsqu'un ballon renvoyé par la défense adverse sur corner est revenu dans les pieds d'Ibrahim Diakité, opportuniste pour le 0-1. Opportuniste, Felipe Augusto l'a ensuite beaucoup moins été : son raté à un mètre de la cible a laissé Dender dans la partie.

Mais les Brugeois ont fermé boutique et la deuxième mi-temps s'est avérée d'un ennui mortel avec à une équipe en infériorité numérique pendant presque toute la partie et relativement impuissante. Sans avoir l'air d'y toucher, le Cercle signe un huitième match sans défaite toutes compétitions confondues et prend quatre points d'avance sur la zone rouge.