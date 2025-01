📷 Plusieurs Diables réagissent au départ de Domenico Tedesco...d'autres préfèrent garder le silence

Cela fait un peu plus de 24 heures que Domenico Tedesco n'est plus l'entraîneur des Diables Rouges. Certains d'entre eux l'ont publiquement remercié.

Les commentaires n'ont pas tardé à affluer après l'annonce officielle du départ de Domenico Tedesco. Hier, nous vous parlions de la réaction assez laconique de Matz Sels, sous la forme d'un sticker "Happy friday" lourd de sous-entendus.

D'autres Diables Rouges ont depuis réagi, et ce de manière plus conventionnelle. On pense notamment à Orel Mangala qui a remercié l'ancien sélectionneur avec une story Instagram où l'on pouvait lire "Danke für Alles", en allemand dans le texte.

Lâché par son groupe ?

Ce n'est pas le seul Diable à avoir pris de l'importance sous les ordres de Tedesco qui s'est manifesté. Johan Bakayoko, qui a délivré son premier assist en sélection lors du tout premier match de l'ère post-Martinez y est également allé de sa story personnelle.

"Merci coach, je vous souhaite tout le meilleur", a-t-il écrit, avec un émoji coeur pour conclure. Même son de cloche pour Arthur Theate, qui remercie chaleureusement Tedesco et lui souhaite de rebondir, ou de Jérémy Doku.

Les autres membres du noyau, à commencer par les leaders du groupe que sont Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, sont restés silencieux. Pas non plus de réaction du côté de Thibaut Courtois. Du moins officiellement.