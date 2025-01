"Happy friday" : la réaction d'un Diable Rouge au renvoi de Domenico Tedesco fait parler

À l'annonce de la décision de la fédération de licencier Domenico Tedesco, les commentaires ont rapidement afflué sous le post officiel. Sur Instagram, celui d'un certain Matz Sels a surpris.

Le gardien de Nottingham a réagi sous la forme d'un sticker "Happy friday". Plutôt laconique de la part de quelqu'un qui fait partie du noyau des Diables Rouges depuis plusieurs années.

Matz Sels his reaction to this is crazy😭😭😭 https://t.co/luQfLU3CpD pic.twitter.com/j30MwW4zB8