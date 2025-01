De l'amateurisme : l'incroyable approximation du Paris Saint-Germain qui bloque le départ de Randal Kolo Muani

Tout était réglé et Randal Kolo Muani devait être prêté à la Juventus jusqu'à la fin de la saison. Une erreur parisienne remet cependant tout en cause.

Décidément, ce mercato hivernal nous offre son lot d'histoires hors du commun. Rappelez-vous notamment de la non-arrivée lunaire de Pau Lopez au RC Lens (lire ici).

Cette fois, c'est un autre club français qui est concerné : le Paris Saint-Germain, désireux de laisser partir Randal Kolo Muani en prêt. La Juventus s'est rapidement intéressée au dossier.

Les différentes parties ont discuté jusqu'à parvenir à un accord, il y a quelques jours, sur la base d'un prêt jusqu'en fin de saison de l'attaquant français. Mais dans cette histoire, le PSG a oublié un petit détail qui fait toute la différence.

L'incroyable approximation du PSG dans le dossier Kolo Muani

Récemment, la FIFA a changé sa réglementation concernant les joueurs prêtés, et limite à six joueurs prêtés à l'étranger par club simultanément. Où est le problème ? Le Paris Saint-Germain a déjà atteint ce quota, et ne s'en était visiblement pas rendu compte, selon l'incroyable histoire révélée par le quotidien l'Équipe, ce samedi.

Xavi Simons est prêté à Leipzig, Carlos Soler à West-Ham, Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen, Renato Sanches au Benfica, Cher Ndour au Besiktas et Juan Bernat à Villarreal. Paris doit donc arrêter le prêt de l'un de ces joueurs pour permettre à Randal Kolo Muani de rejoindre le nord de l'Italie. Un bel exemple de gestion très approximative.