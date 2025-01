🎥 Youri Tielemans buteur et inspirant a sonné la révolte des siens : "C'est ce qu'il faut retenir"

Les Villains ont réalisé une excellente affaire face à Arsenal et sont repartis de Londres avec un très bon point dans leurs valises.

Youri Tielemans et Aston Villa ont joué un bien mauvais tour à Arsenal, et accrochant les Gunners sur leur pelouse, alors que ceux-ci menaient 2-0.

Un autre Diable Rouge a également fait le show, en effet, Leandro Trossard a délivré les deux assists pour les buts d'Arsenal (voir les buts ici).

Dans le camp d'en face, Youri Tielemans, qui était titulaire aux côtés d'Amadou Onana, redonnait de l'espoir aux siens en réduisant le score à l'heure de jeu. Ollie Watkins égalisait peu après pour fixer le score final.

L'ancien Anderlechtois était, bien évidemment, ravi de son but comme il l'a confié sur le site de son club : "Nous sommes bien revenus dans le match. Ce but nous a donné un peu de liberté pour aller de l'avant et croire en un résultat, ce qui n'est pas facile. Les 60 premières minutes, ils étaient vraiment meilleurs que nous, et nous avons tenté quelques contre-attaques en première mi-temps", analyse le Belge.

"En seconde période, nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions jusqu'à ce que nous marquions. Mais je pense que dans l'ensemble, surtout en seconde période, nous nous sommes bien battus pour revenir dans le match, et c'est ce qu'il faut retenir. Nous prenons le point, nous allons de l'avant. C'est un stade où il est difficile de venir jouer et prendre des points", ponctue-t-il.