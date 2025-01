🎥 Youri Tielemans se transforme en numéro neuf, Trossard à la De Bruyne : les Diables illuminent la Premier League

Arsenal et Aston Villa ont livré un match animé ce soir (2-2). Un partage de frères entre les différents Diables alignés.

Déplacement toujours particulier pour Unai Emery à l'Emirates Stadium. Pour ce match face à son ancienne équipe d'Arsenal, l'entraîneur basque a associé Youri Tielemans à Amadou Onana dans l'entrejeu des Villans.

Dans le camp d'en face, Leandro Trossard était lui aussi titulaire. Et c'est bien lui qui a permis aux Gunners de prendre le meilleur départ avec un centre parfaitement dosé pour Gabriel Martinelli sur l'ouverture du score après 35 minutes.

Brilliant wing play from Trossard and cool finish by Martinelli to give Arsenal the lead vs. Villa. pic.twitter.com/TfB7Z4Y1Lz — Timber & Calibriel (@timberCalibriel) January 18, 2025

Le Diable Rouge a récidivé en deuxième période avec un autre caviar, cette fois pour Kai Havertz à l'heure de jeu, pour faire le break. 2-0 pour Arsenal, match plié ? C'était sans compter sur un certain Youri Tielemans.

Tweede goal Arsenal, tweede assist Trossard! 🠰️🇧🇪 pic.twitter.com/cNazwgoDPR — Play Sports (@playsports) January 18, 2025

Cinq minutes après le deuxième coup de boutoir des Gunners, Tielemans a réduit le score dans un registre qu'on lui connaissait moins : plutôt que d'être à l'assist, le milieu des terrains est passé devant son homme dans le rectangle et a coupé le centre de la tête (2-1).

Youri Tielemans brengt @AVFCOfficial weer in de wedstrijd! 💪🇧🇪 pic.twitter.com/PEykkWJIyB — Play Sports (@playsports) January 18, 2025

Le but de l'espoir pour Villa, qui a poussé et égalisé via Ollie Watkins avant l'entée dans les 20 dernières minutes de jeu (2-2). Le match aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, mais le score est resté en l'état. Arsenal perd encore du terrain sur Liverpool (les Reds ont six points d'avance et un match de moins), Aston Villa est septième, à deux points de la quatrième place de Newcastle.