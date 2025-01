"La Chinomania a commencé" : tout le Mexique déjà en transe devant le match d'Anderlecht

César Huerta a déjà inscrit son premier but pour Anderlecht. El Chino s'est directement fait adopter par ses nouveaux supporters.

Le magnifique effort de Nilson Angulo sur le côté droit aura été presque entièrement éclipsé par l'identité du buteur qui a profité de son bon centre. Il faut dire qu'il s'agissait du tout premier match de César Huerta sous le maillot mauve.

Lors du match de Coupe contre l'Antwerp, celui que tout Neerpede appelle déjà El Chino n'avait pas pu monter au jeu. Le voir décisif pour sa première entrée a ainsi suscité l'effervescence dans le camp mauve, et même bien au-delà.

A l'image des matchs de Guillermo Ochoa au Standard il y a quelques années, l'arrivée d'Huerta à Bruxelles a fait gagner quelques centaines de milliers de supporters supplémentaires au Sporting. Au Mexique, il était 8h15 du matin lorsque le natif de Guadalaraja a fait mouche.

Un réveil heureux pour les Mexicains

La presse n'a pas tardé à en faire les gros titres. Claro Sports a été jusqu'à titrer : "La Chinomania a commencé". De son côté, Tele Diaro écrit : "Enfin, il a été autorisé à faire ses débuts, ce que de nombreux fans mexicains attendaient. Il a immédiatement réussi à marquer, espérons que ce n'est que le début d'une période de succès en Europe, avec laquelle il pourra être un exemple pour tous ceux qui rêvent d'une carrière là-bas".

Son but est donc plus que symbolique : "Non seulement important pour sa carrière, mais aussi pour le football mexicain. Son transfert dans l'un des clubs les plus prestigieux de Belgique pourrait ouvrir la porte à davantage de joueurs mexicains souhaitant franchir le pas vers l'Europe" explique La Cadena Politica.

Media Tempo est tout aussi enthousiaste : "Aujourd'hui est un jour spécial pour le football mexicain. Huerta a rejoint l'équipe pour Thorgan - le frère d'Eden - Hazard et a immédiatement marqué. Ce sera le début d’un cycle de réussite. Il a fait des débuts de rêve et a ensuite reçu les applaudissements d'un public qui espère le voir devenir leur nouvelle idole". La pression sera donc forte sur les épaules de l'international mexicain, mais il semble pour l'instant savoir parfaitement composer avec elle.