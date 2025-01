Lopetegui chez les Diables ? Il y a un obstacle majeur, mais Thibaut Courtois pourrait également jouer son rôle

L'Union Belge a identifié Julen Lopetegui comme le principal candidat pour succéder à Domenico Tedesco en tant que sélectionneur des Diables Rouges. Des discussions ont eu lieu avec Vincent Mannaert.

Ces dernières heures, la piste menant à Julen Lopetegui a pris de plus d'ampleur. L'Espagnol de 58 ans est en tête de la shortlist, mais il n'est pas encore certain qu'il devienne notre nouveau sélectionneur. Si ça ne se concrétise pas, Mannaert a d'autres options en réserve, dont Thierry Henry et Rudi Garcia.

Un gros obstacle dans les négociations est le budget limité de l'Union belge. Lopetegui, avec son impressionnant CV, n'est pas un choix bon marché. Bien qu'il soit actuellement sans club après son renvoi de West Ham en janvier dernier, ses attentes salariales restent élevées, soulève Sporza.

Sous sa direction, West Ham a déçu et s'est classé seulement 14e de la Premier League, entraînant son départ après six mois. Si ses dernières expériences en club ont été délicates, entraîner une sélection ne lui est pas inconnu.

Lopetegui connaît bien Courtois

Entre 2016 et 2018, il était le sélectionneur de l'Espagne et a connu des débuts prometteurs, avec notamment une victoire 0-2 contre la Belgique pour le premier match de l'ère Roberto Martinez, il a ensuite mené la Roja vers la Coupe du Monde 2018. Cependant, son mandat s'est brusquement terminé lorsqu'il a été licencié juste avant le tournoi suite à l'annonce de sa signature au Real Madrid. Cela avait suscité une grande agitation dans le football espagnol.

Le Basque a également travaillé dans des clubs de haut niveau comme le FC Porto, le Real Madrid, Séville et Wolverhampton, remportant l'Europa League 2020 avec les Sévillans.

Sa nomination pourrait être un signal positif pour un retour de Thibaut Courtois. Lopetegui a brièvement entraîné le gardien belge au Real Madrid, son retour est précisément l'une des exigences posées par Mannaert.